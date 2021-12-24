Aydın'daki fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bazı masaj salonlarına yönelik eş zamanlı operasyonda, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.12.2021 - 06:33

Aydın'daki fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

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Amasya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Amasya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

'da polis ekiplerince, ilçedeki bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ve fuhşa yer temin edildiği iddialarıyla gözaltına alınan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Kuşadası Adliyesine sevk edilen zanlılardan İ.Ö, G.E, H.G, T.P, K.Ö ile A.B. tutuklandı, Ö.V, ve O.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuşadası’nda dün 16 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmiş, operasyonda 14 şüpheli yakalanmıştı. Adreslerdeki aramada 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve bir miktar esrar ele geçirilmişti.

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