Aydın'daki kağıt fabrikası 24 saattir yanıyor

Aydın Valisi Yakup Canbolat da dün fabrikadaki çalışmaları yerinde takip etti. Yangına müdahale eden ekiplerin yanı sıra fabrika personelinin de aralarında bulunduğu 23 kişi dumandan etkilendi. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Ekiplerin alevlere müdahalesi 24 saattir sürüyor.



AYNI FABRİKADA GEÇEN SENE DE YANGIN ÇIKMIŞ



Bu arada, aynı fabrikanın açık alanındaki kağıt toplama bölümünde geçen yıl 12 Temmuz'da da yangın çıkmıştı.