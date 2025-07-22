Aydın'daki yangında bir gözaltı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesi Beğerli Mahallesi'nde dün makilik ve zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülmüştü.
Jandarma, yangının nedeniyle ilgili çalışma başlattı. Motosikletle bölgeden geçen bir kişi şüpheli bulundu.
Durdurulan motosikletlinin üzerinden yangın çıkarmaya yarayan malzemeler çıktı. Zanlı gözaltına alındı.
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