Aydın'daki yangında bir gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Aydın'daki yangında bir gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesi Beğerli Mahallesi'nde dün makilik ve zirai alanda çıkan , ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülmüştü.

Jandarma, yangının nedeniyle ilgili çalışma başlattı. Motosikletle bölgeden geçen bir kişi şüpheli bulundu.

Durdurulan motosikletlinin üzerinden yangın çıkarmaya yarayan malzemeler çıktı. Zanlı gözaltına alındı.

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