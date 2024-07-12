Aydın'dan Denizli'ye tatile gelmişti: 6 yaşındaki İsmail Emir'in acı sonu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kamyonun çarptığı bisikletteki 6 yaşındaki İsmail Emir Gökkaya hayatını kaybetti. Aydın'da yaşayan​ çocuğun tatil için ailesiyle Sarayköy'e geldiği öğrenildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Aydın'dan Denizli'ye tatile gelmişti: 6 yaşındaki İsmail Emir'in acı sonu

'de Ahmet N. idaresindeki kamyon, Sarayköy ilçesi Turan Mahallesi'nde bisiklet kullanan İsmail Emir Gökkaya'ya (6) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

'da yaşayan​ İsmail Emir Gökkaya'nın tatil için ailesiyle Sarayköy'e geldiği öğrenildi.​​​​​​​

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