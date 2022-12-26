Aydın'da sahte içkiden ölüm şüphesi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan ve emekli olduğu öğrenilen Durmuş Ali Işıldak'tan dün gece haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde herhangi bir kesici delici alet yaralanması izi bulunmayan Işıldak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin evde yaptığı incelemede, alkol kokan boş bidonların bulunduğu belirtildi.



Işıldak'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Işıldak'ın kesin ölüm nedeninin otopsiyle belli olacağı belirtildi.

