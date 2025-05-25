Aydın’da toz bulutu etkili oldu

Meteoroloji’nin sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısının ardından Aydın’da akşam saatlerinde etkili olan rüzgarla birlikte tozlu hava kendini hissettirdi.

Tozlu hava görüş mesafesini etkilerken, rüzgarla birlikte bazı ağaçların dalları kırıldı.

Rüzgarlı havanın ardından Aydın’da bu gece ve yarın sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.