Aydın’da toz bulutu etkili oldu

Aydın’da toz bulutu etkili oldu. Görüş mesafesi azalırken, rüzgarlı hava nedeniyle ağaç dalları kırıldı.

Aydın’da toz bulutu etkili oldu

Meteoroloji’nin sağanak ve toz taşınımı uyarısının ardından ’da akşam saatlerinde etkili olan rüzgarla birlikte tozlu hava kendini hissettirdi.

Tozlu hava görüş mesafesini etkilerken, rüzgarla birlikte bazı ağaçların dalları kırıldı.

Rüzgarlı havanın ardından Aydın’da bu gece ve yarın sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...