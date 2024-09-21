Aydın'da uyuşturucu operasyonu: Bir kişi gözaltında

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: Bir kişi gözaltında

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonu kapsamında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Çamköy Mahallesi'nde M.C. isimli şüphelinin evine düzenlendi.

Operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda 150 gram kubar esrar ve 40 kök hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi M.C. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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