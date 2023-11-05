Aydın'ı sel vurdu: 3 ölü

DEMİRÇAY MAHALLESİ SEL SULARI ALTINDA

Söke’ye bağlı Demirçay Mahallesi’ndeki yağışlar sele dönüşerek mahalle meydanında bulunan 6 aracı sürükledi.

Araçlardan birinin içerisinde yer alan Eren Kavakçay, Hacer Alptekin ile Ali Alptekin sel sularına kapıldı.

Bölgede yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında Eren Kavakçay ve Hacer Alptekin'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Bölgede kayıp 2 kişi de aranıyordu. Onlardan birinin daha cansız bedeni bulundu. Ölen kişinin mahalle sakinlerinden 70 yaşındaki Nurten S. olduğu belirtiliyor.

Akıntıya kapılıp kaybolduğu düşünülen Ali Alptekin’i arama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Bu arada, ailenin Demirçay Mahallesi’ndeki bir nişan töreninden döndükleri öğrenildi.

KİSİR MAHALLESİ DE SELDEN ETKİLENDİ

Etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan selden etkilenen bir diğer mahalle de Kisir oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kisir Mahallesi'nde de sel suları nedeniyle çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın öldüğü öğrenildi.