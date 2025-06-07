Aydın'ın turistik ilçelerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor

Bayramın ilk günü ziyaretlerini tamamladıktan sonra yola çıkan tatilciler, ikinci günde ilçelerin girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.



Kuşadası ve Didim'de otel, pansiyon gibi konaklama tesisleri tam doluluğa ulaştı. Kuşadası'nda Kadınlar Denizi, Kuştur, Didim'de Altınkum plajları tatilcilerle doldu.



Denizli, İzmir ve Manisa gibi çevre illerden gelen yerli turistlerin yanı sıra çok sayıda yabancı turist de sıcak havayı denizde serinleyerek değerlendirdi.