Aydınlatma direği otomobilin üzerine düştü: 2 yaralı

Akşam saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Üstat Necip Fazıl Bulvarı üzerinde, bir otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.



Çarpmanın etkisiyle araç karşı şeride geçerken çarptığı aydınlatma direği de otomobilin üzerine düştü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.



Düşen direkten fırlayan parçalar da yoldan geçen başka bir araca çarptı. Bu araçta kaza yerinden yaklaşık 200 metre ileride durabilirken, sürücü yaralandı.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.