Aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Antalya’da aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Manavgat’ta meydana geldi.
Seyir halindeki C.Ö.’nün kullandığı 07 BFF 298 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Direğe çarptıktan sonra hurdaya dönen otomobilden çıkarılan otomobil sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Antalya
- Antalya Manavgat
- Trafik Kazası