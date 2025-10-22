Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü
Aksaray’da bir otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bir ağır 2 kişi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerinde traifk kazası yaşandı.
Adana yolu istikametine seyreden Mustafa D.'nin (79) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Ağır yaralanan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Nazile D. ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Aksaray
- Yurt Haber