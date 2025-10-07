Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı

Çerkezköy’den Kapaklı istikametine giden A.H. yönetimindeki otomobil, Yünsa kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.H. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.H.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.