Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi.

22 AAK 084 plakalı otomobiliyle Keşan Kent Müzesi yönüne giden E.Y. (21), İlyasbey Caddesi’nden, Hastane Caddesi’ne çıkış yapan A.Ç. (42) idaresindeki 22 PL 135 plakalı kamyoneti fark edince aniden manevra yaptı.

E.Y.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü E.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.Y. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet şoförü A.Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.