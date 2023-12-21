Aydınlatma direğine çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde aydınlatma direğine çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Aydınlatma direğine çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı

Gürcistan uyruklu J.K.'nin (38) kullandığı TIR, -Tortum kara yolu Kemerli Kapı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aydınlatma direğine çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı - 1

Polis ekipleri, yakıt kaçağı olan ve parçaları çevreye dağılan TIR'ın bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı.

nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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