Aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı

Kaza, Denizli-Manisa karayolu Yenicekent kavşağında meydana geldi. Denizli istikametine doğru seyir halinde olan N.K idaresindeki otomobil, Yenicekent kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı ardından ise takla attı. Aydınlatma direğini deviren otomobil çarpmanın etkisiyle devrilerek ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü N.K ve yolcu koltuğunda oturan N.K. ambulans ile hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza neticesinde aydınlatma direğine çarparak hurda yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.