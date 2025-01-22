Aydınlatma direğine çarpıp yan yattı

Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde, 34 VG 1741 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yattı.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, araçta sıkışan sürücü M.U. ve eşi N.U. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Yaralı çift, 112 sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.



Aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.