Aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

E.K'nin kullandığı otomobil, Esentepe Mahallesi Akbaş Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Oğuzhan Polat (16), M.E.P, K.D. ve Y.E.P. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Polat yaşamını yitirdi.

Polat'ın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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