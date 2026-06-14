KADES ihbarına giden polis şehit oldu. Denizli’de toprağa verildi

2 çocuk babası olan ve daha 17 gün önce ‘Poyraz’ ismini verdiği ikinci çocuğunu kucağına alan Şehit Polis Memuru Tayfun Baş’ın eşi Özlem Baş, babası Bilal ve annesi Saniye Baş ile kızı Ayseren tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Ümit Bozdağ, Vali Yavuz Selim Köşger, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turgut Muhammet Çalışkanlar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Aydın Valisi Dr. Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, milletvekilleri, ilçe kaymakamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN TAZİYE MESAJI



Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muğla’da görevi sırasında açılan ateş sonucu şehit olan Polis Memuru Tayfun Baş için başsağlığı mesajı yayımladı.



Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Tayfun Baş’ın görevi sırasında açılan ateş sonucu şehit olduğunu üzülerek öğrendim. Milletimizin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan kahraman şehidimiz Tayfun Baş’a Yüce Allah’tan rahmet diliyor; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.