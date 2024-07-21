Aydos Ormanı nerede, hangi İstanbul ilçesinde? Aydos Ormanı'nın konumu

Aydos Ormanı yangın haberleriyle gündeme geldi. Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Peki, Aydos Ormanı nerede, hangi İstanbul ilçesinde?

Aydos Ormanı nerede, hangi İstanbul ilçesinde? Aydos Ormanı'nın konumu

Aydos Ormanı, ilinde, Anadolu Yakası Kartal ilçesinin en kuzeyinde yer alan bir ormandır.

Batıda yer alan Kayışdağı Ormanı ve Büyükbakkalköy ormanlık alanıyla birlikte bir hat oluşturur. Anadolu Yakası'nda geçmişte bulunan güney ormanlarının günümüze ulaşan parçalarından biridir. Çevresi, Kartal, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerine bağlı yerleşim alanlarıyla sarılmış durumdadır. En yüksek noktası 537 metredir. Crocus olivieri subsp. istanbulensis Türkçe adıyla “İstanbul çiğdemi”, dünyada sadece İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, Aydos Tepesi’nde yetişmektedir.

Aydos Ormanı nerede, hangi İstanbul ilçesinde? Aydos Ormanı'nın konumu - 1

ULAŞIM NASIL YAPILIR?

E-5 ve TEM bağlantılarıyla Kartal-Yakacık ve Sultanbeyli istikametlerinden rahatlıkla ulaşılabiliyor. Ayrıca, toplu taşıma araçlarında da yararlanılabilir.

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