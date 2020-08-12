İstanbul Valiliği'nden Aydos Ormanı'ndaki yangına ilişkin açıklama

İstanbul Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Aydos Ormanı'nın Sancaktepe ilçesi sınırlarında kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Orman Genel Müdürlüğü arazözleri ve helikopterlerle yangına müdahale ediliyor.



İstanbul Valiliği'nden de yangına ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, "Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın çıkmıştır" denildi.

