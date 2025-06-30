Aydos Ormanı'ndaki yangın söndürüldü

İstanbul Pendik'te, Aydos Ormanı'nda yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Aydos Ormanı'ndaki yangın söndürüldü

İstanbul'da, Aydos Ormanı'nın Pendik Velibaba Mahallesi sınırlarında kalan kısmında henüz belirlenemeyen nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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