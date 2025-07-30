Aygül ve annesinin katili yakalandı: Dört şüpheli gözaltında

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yengesi ve yengesinin annesini tabancayla öldüren firari zanlı ile saklanmasına yardım ettikleri öne sürülen üç şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Temmuz'da Gündoğdu Mahallesi'nde yengesi Aygül Çınar (26) ve yengesinin annesi Türkan Söylemez'i (56) tabancayla öldüren Ö.C. Çınar'ın (22), Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON YAPILDI

Adrese özel harekat ekiplerinin katılımıyla düzenlenen drone destekli operasyonda Çınar ile saklanmasına yardımcı oldukları iddia edilen üç şüpheli yakalandı.

Katil zanlısının yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı öne sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan dört zanlı, adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Gündoğdu Mahallesi'nde 26 Temmuz'da evlerinde tabancayla vurulan Aygül Çınar ve annesi Türkan Söylemez yaşamını yitirmiş, Aygül Çınar'ın kayınbiraderi Ö.C. Çınar'ın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.