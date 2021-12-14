Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, 2007 yılından bu yana üyesi olduğu HDP'den istifa etti. Ayhan Bilgen, sosyal medya mesajıyla, 2007 yılından bu yana üyesi olduğu HDP'den istifasına ilişkin mektup paylaştı.''YOLCU YOLUNDA GEREK, UYARILARIMDA YANILMAYI UMUYORUM''Eski Kars Belediye Başkanı Bilgen, paylaşımında ''Yolcu yolunda gerek. Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle, özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum'' ifadesine yer verdi.Ayhan Bilgen'in bir süredir yeni parti kuracağı belirtiliyor.İstifa mektubunda farklı platform vurgusu yapan Bilgen, ''Toplumsal eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinin farklı platformlarda yürütülmesine dair duyduğum ihtiyacı parti kurullarına ilettim'' dedi.Bilgen, 2007 yılından bu yana HDP üyesiydi, parti içinde çeşitli görevler üstlenmesinin ardından son seçimde Kars Belediye Başkanı seçilmişti.