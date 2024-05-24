Ayhan Bora Kaplan davası: 1 komiser daha tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen 1 komiser daha tutuklandı.

Ayhan Bora Kaplan davası: 1 komiser daha tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K. gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilerek gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcısına ifade veren G.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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