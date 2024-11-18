Ayhan Bora Kaplan davası: Reddihakim talebine ret

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, bu celse mütalaaya karşı sanık beyanlarının alınacağını bildirdi. Söz alan tutuklu sanık Deniz Urcan'ın avukatı Sidar Yurtçiçek, Mahkeme Başkanı Demircan'a, yasal prosedürün dışına çıkılarak, telefon yazışmasıyla koruma aracı tahsis edildiğini öne sürdü. Tutuklu sanık Tansel Aktan da Başkan Güven'in kendi hakkında adil ve tarafsız karar veremeyeceğini anladığını savundu. Sanık Bora Kaplan da ilk duruşmadan itibaren Mahkeme Başkanı Güven'in taraf tuttuğunu anladığını ileri sürerek, "Vereceğiniz karar ne olursa olsun benim için yok hükmündedir, geçersizdir." dedi. Önceki celselerde "reddihakim talebi" bir üst mahkemece de reddedilen sanıklar ve avukatları, bu gerekçelerle yeniden reddihakim talebinde bulundu.

İtirazların ardından, Mahkeme Başkanı savcıya söz verdi.



Savcı, "yargılamayı uzatma amaçlı olduğu" gerekçesiyle reddihakim taleplerinin reddi yönünde mütalaa sundu.



Mütalaa sırasında tutuklu sanık Barış Kurt'un avukatı Doç. Dr. Sinan Kocaoğlu, savcının mütalaasına itiraz ettiği için Başkan Güven "sataşma" gerekçesiyle avukat Kocaoğlu'nu polis eşliğinde salondan çıkarttırdı.



Mahkeme, yapılan işlemlerde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, Başkana, Emniyet müdürü tarafından koruma amaçlı araç tahsisinin de hizmetin gereği olduğu kararını vererek, reddihakim taleplerini reddetti.​​​​​​​



BERAAT TALEBİNDE BULUNDULAR



Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.



Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, duruşmaya, mütalaaya karşı sanık ve avukatlarının beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.



Bunun üzerine söz alan müşteki Erkan Doğan'ın avukatı, Cumhuriyet savcısının mütalaasına katıldıklarını ve sanıkların bu doğrultuda cezalandırılması gerektiğini söyledi.



Savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Adnan Kaplan, 8 yıldır köyde yaşadığını ve örgüt yöneticisi olmakla suçlandığını ifade ederek, sanıklardan yaklaşık 50 kişiyi tanımadığını öne sürdü.



Söz alan tutuklu sanık Muhammet Kaplan, müşteki Erkan Doğan'ın yalan söylediğini, bütün tanıkların lehine konuştuğunu iddia etti.



Tutuklu sanık Fatih Güler ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Valelerden suç örgütü kurulduğu söyleniyor. Tek suçum valelik yapmak. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.



Tutuklu sanık Tansel Aktan da suç örgütüne üye olmadığını savunarak, " Bora Kaplan'la sadece patron çalışan ilişkimiz vardı. Patronum olduğu için sevdim, saydım sosyal medyada fotoğraf paylaştım. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.



Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da önceki beyanlarını tekrarlayarak beraat talebinde bulundu.



Duruşmaya yarın sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.

