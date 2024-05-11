Ayhan Bora Kaplan davasında 3 polise soruşturma

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Ayhan Bora Kaplan davasında 3 polise soruşturma

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya, 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.

Suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara İl 'nde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma aşamasında gizli tanık olan ve yurt dışına kaçtığı öne sürülen S.S'nin, yurt dışına kaçırılmasında ihmali olan kamu görevlileri hakkındaki işlemlerin devam ettiği, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunun hazırlanmasının ardından şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı da 9 Mayıs'ta başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması | Ankara Emniyeti'nde 3 görevden uzaklaştırma

Ayhan Bora Kaplan soruşturması | Ankara Emniyeti'nde 3 görevden uzaklaştırma

Haberi Görüntüle

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

"Yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarını Bakanlık ödeyecek" iddialarına yalanlama

"Yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarını Bakanlık ödeyecek" iddialarına yalanlama

Hastanenin bodrum katında yangın: 5 hasta başka hastanelere nakledildi

Hastanenin bodrum katında yangın: 5 hasta başka hastanelere nakledildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen takımlara tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen takımlara tebrik mesajı

Denizkurdu Tatbikatı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"

Denizkurdu Tatbikatı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"

Emniyet şeridindeki vince yabancı turist taşıyan minibüs çarptı: 3 yaralı

Emniyet şeridindeki vince yabancı turist taşıyan minibüs çarptı: 3 yaralı

CHP, belediyelere "Kayırmacılık, Şatafat ve İsrafla Mücadele" genelgesi gönderdi

CHP, belediyelere "Kayırmacılık, Şatafat ve İsrafla Mücadele" genelgesi gönderdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...