Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen polis müdürleri hakkındaki rapor tamamlandı

Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı. 84 sayfadan oluşan raporda, 3 polis müdürünün görevi kötüye kullanmakla birlikte ihmalleri de olduğu vurgulandı. Raporda, bu kapsamdaki yetkinin bundan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda olduğu belirtildi.

Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen polis müdürleri hakkındaki rapor tamamlandı

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Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü’ne yönelik soruşturmada görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Şube Müdürü ve Organize Şube Müdür Yardımcısı hakkında hazırlanan müfettiş raporu tamamlandı.

Rapor 84 sayfadan oluşuyor.

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İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan raporda, 3 polis müdürünün görevi kötüye kullanmakla birlikte ihmalleri olduğu ifade ediliyor.

Müfettişlerin raporunda, bu kapsamda yetkinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda oluğu belirtiliyor.

SORUŞTURMADA YENİ AYRINTILAR

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni ayrıntılar da var.

Soruşturmada 3 savcı görevlendirildi. Toplanan tüm deliller incelendi. Polis müdürlerinin dijital materyallerinin, jandarmadaki incelemesi sürüyor.

Yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik’in, firarından hemen önce savcı tarafından mevcutlu olarak ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Bu talep üzerine Sertçelik’in hastaneden “10 gün ayağının üzerine basamaz.” şeklinde rapor aldığı, savcının “Sedye ile getirilsin.” dediği ancak bu talebin yerine getirilmediği öğrenildi.

Sertçelik’in ardından 3 araba değiştirerek yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

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