Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen polis müdürleri hakkındaki rapor tamamlandı

İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan raporda, 3 polis müdürünün görevi kötüye kullanmakla birlikte ihmalleri olduğu ifade ediliyor.



Müfettişlerin raporunda, bu kapsamda yetkinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda oluğu belirtiliyor.



SORUŞTURMADA YENİ AYRINTILAR



Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni ayrıntılar da var.



Soruşturmada 3 savcı görevlendirildi. Toplanan tüm deliller incelendi. Polis müdürlerinin dijital materyallerinin, jandarmadaki incelemesi sürüyor.



Yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik’in, firarından hemen önce savcı tarafından mevcutlu olarak ifadeye çağrıldığı öğrenildi.



Bu talep üzerine Sertçelik’in hastaneden “10 gün ayağının üzerine basamaz.” şeklinde rapor aldığı, savcının “Sedye ile getirilsin.” dediği ancak bu talebin yerine getirilmediği öğrenildi.



Sertçelik’in ardından 3 araba değiştirerek yurt dışına kaçtığı tespit edildi.