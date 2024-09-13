Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar pazartesi günü açıklanacak

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında,61 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın 16’ncı celsesinde sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.



Tutuklu sanık Barış Kurt’un avukatı Sinan Kocaoğlu duruma tepki gösterince mahkeme başkanı, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle avukatın salondan çıkarılmasına karar verdi.



Mahkeme başkanı, binadan şüpheli şekilde düşerek ölen örgüt üyesi Semih Arslan’la olay günü aynı evde bulunan sanık Sercan Keleş’e söz verdi.



Sanık Keleş, bu olaya nasıl karıştığını ve o evde neden bulunduğunu açıklamak istediğini söyleyerek "Arkadaşlarıma yardımcı olmak için o eve gittim; arkadaşlarımın sıkıntılı zamanında yanında olmak istedim. Kısa bir süreliğine arabamı verdim. Ben bu suçu işlediysem cezamı çekmeye razıyım. Uyandığımda Semih balkonda oturuyordu. ‘Hala orada mı oturuyorsun?’ dedim. ‘Gökyüzünü bir daha ne zaman göreceğiz? Yarın teslim olacağız’ dedi. Ben Semih’i neden öldüreyim? Allah şahidim, böyle bir şey olmadı. Semih beklemediği bir durumla karşılaştı. Semih, rahmetli Mahfuz Tatar’ı ayaklarından vurmuştu, öldürme kastı yoktu. Sonradan öldüğünü duyunca, o çocuk bunu kaldıramadı. Sessiz bir çığlık gibi, intihar edeceğini söyledi; ama biz anlayamadık. En büyük yanlışım, uyuşturucu alıp sızmamdır. Belki de Semih’i yalnız bırakmasaydım, böyle bir işe kalkışmazdı.” diye konuştu.