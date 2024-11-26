Ayhan Bora Kaplan davasında duruşma salonunda gerginlik

KAPLAN SON SAVUNMASINA BAŞLADI



Feyzanur Kışlak’ın ardından suç örgütü lideri Bora Kaplan savunmasına başladı.



80 klasör üzerinde çalışabilmesi için yeterli süre verilmediğini iddia eden Kaplan, hakkındaki suçlamaların polisler ve savcının ortak çalışmasıyla hazırlandığını öne sürdü.



Kaplan, sorguda polislerin, bürokratlar, devlet büyüklerinin yakın çevresi hakkında iftira atmasını istediğini öne sürerek, “Kumpasların FETÖ’yle bittiğini sanıyordum. Bunlar ayrı örgüt, ayrı kumpaslar kuruyorlar. Savcı Bey yine telefonla oynuyor, bana bakmıyor. Keşke bizi dinleseydi de mütalaayı böyle yazmasaydı.” ifadelerini kullandı.



Mahkeme başkanına seslenen Bora Kaplan, şöyle devam etti:



“Başta polislerin sizi kandırdığını, sizin de inandığınızı düşünüyordum. Ama bu kadar şey ortaya çıktıktan sonra nasıl aynen davranmaya devam ettiğinizi anlayamıyorum. Şikayetçi olan müştekilere bakarsanız, uyuşturucu bağımlıları, dolandırıcılar ve suç kaydı olan insanlar. Biz nasıl bir örgütmüşüz ki okumuş etmiş iş adamları dururken, hep bu tarz insanların tepesine çökmüşüz.”



Kaplan, gariban, sefil olmadığını ancak mazlum olduğunu savundu.



Bora Kaplan’ın ortaya çıkan deliller ve tanık ifadelerine rağmen savcının iddianameyi tekrarlamasına yönelik, “Ya hukuku bilmiyor ya da bile bile hukuksuzluk yapıyor.” demesi üzerine, savcı bu sözlere tepki gösterdi.



Savcı, “Savunmanızı haddinizi aşmadan yapın. Ben mütalaamı verdim, derdinizi mahkemeye anlatın. Sizi uyarıyorum, benden söylemesi.” dedi.



Bunun üzerine itirazlarını sürdüren Kaplan, mahkeme başkanının araya girmesiyle savunmasına devam etti.



“Ü5’İN ADINI AÇIKLAYACAĞIM AMA AVUKATIM KARŞI ÇIKIYOR”



Bora Kaplan, gizli tanık Ü5’in adını açıklayacağını ama avukatının karşı çıkarak, “Söyleyecekse Başkan söylesin” demesi üzerine vazgeçtiğini belirterek, “Bu kişi 1996-1997 doğumlu. Anlattığı olaylar döneminde 16-17 yaşında, adını verdiği mekanlar o zaman yok. Bu yaşta benimle arkadaş olmuş. Buraya 10 kişiyi koyun, ‘Onu bul, seni bırakacağız’ deyin, bulamam. Çünkü böyle bir kişiyi tanımıyorum. Bu gizli tanıklık ülkenin başına bela.” dedi.



Duruşma, bugün Bora Kaplan’ın savunmasıyla devam edecek.