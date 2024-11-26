Ayhan Bora Kaplan davasında duruşma salonunda gerginlik
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 17’si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davada dün örgüt lideri Bora Kaplan savunma yaptı. Kaplan’ın savunması sırasında duruşma salonunda gergin anlar yaşandı. Kaplan savunması sırasında, savcıyı suçladı. Savcı, Kaplan’ı uyardı. Kaplan, mahkeme başkanının araya girmesi sonrası savunmasına devam etti.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik, 17’si tutuklu, 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen duruşmada, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı, duruşmaya mütalaaya karşı geçen hafta başlayan savunmaların alınmasıyla devam edileceğini belirtti.
Bora Kaplan’ın koruması ve şoförü olduğu iddia edilen Uğur Pekşen’in avukatı Feyzanur Kışlak, müvekkilinin depo görevlisi olduğunu, Kaplan’ın koruması ve şoförü olmadığını iddia ederek “Müvekkilimin Bora Kaplan ile aynı araçta yakalanması dışında delil yok. Orada olmasının sebebi Bora Kaplan’ın yurt dışına gideceğinden arabasını şehre geri getirmektir. Aracı kullanan Bora Kaplan’dı.” dedi.
KAPLAN SON SAVUNMASINA BAŞLADI
Feyzanur Kışlak’ın ardından suç örgütü lideri Bora Kaplan savunmasına başladı.
80 klasör üzerinde çalışabilmesi için yeterli süre verilmediğini iddia eden Kaplan, hakkındaki suçlamaların polisler ve savcının ortak çalışmasıyla hazırlandığını öne sürdü.
Kaplan, sorguda polislerin, bürokratlar, devlet büyüklerinin yakın çevresi hakkında iftira atmasını istediğini öne sürerek, “Kumpasların FETÖ’yle bittiğini sanıyordum. Bunlar ayrı örgüt, ayrı kumpaslar kuruyorlar. Savcı Bey yine telefonla oynuyor, bana bakmıyor. Keşke bizi dinleseydi de mütalaayı böyle yazmasaydı.” ifadelerini kullandı.
Mahkeme başkanına seslenen Bora Kaplan, şöyle devam etti:
“Başta polislerin sizi kandırdığını, sizin de inandığınızı düşünüyordum. Ama bu kadar şey ortaya çıktıktan sonra nasıl aynen davranmaya devam ettiğinizi anlayamıyorum. Şikayetçi olan müştekilere bakarsanız, uyuşturucu bağımlıları, dolandırıcılar ve suç kaydı olan insanlar. Biz nasıl bir örgütmüşüz ki okumuş etmiş iş adamları dururken, hep bu tarz insanların tepesine çökmüşüz.”
Kaplan, gariban, sefil olmadığını ancak mazlum olduğunu savundu.
Bora Kaplan’ın ortaya çıkan deliller ve tanık ifadelerine rağmen savcının iddianameyi tekrarlamasına yönelik, “Ya hukuku bilmiyor ya da bile bile hukuksuzluk yapıyor.” demesi üzerine, savcı bu sözlere tepki gösterdi.
Savcı, “Savunmanızı haddinizi aşmadan yapın. Ben mütalaamı verdim, derdinizi mahkemeye anlatın. Sizi uyarıyorum, benden söylemesi.” dedi.
Bunun üzerine itirazlarını sürdüren Kaplan, mahkeme başkanının araya girmesiyle savunmasına devam etti.
“Ü5’İN ADINI AÇIKLAYACAĞIM AMA AVUKATIM KARŞI ÇIKIYOR”
Bora Kaplan, gizli tanık Ü5’in adını açıklayacağını ama avukatının karşı çıkarak, “Söyleyecekse Başkan söylesin” demesi üzerine vazgeçtiğini belirterek, “Bu kişi 1996-1997 doğumlu. Anlattığı olaylar döneminde 16-17 yaşında, adını verdiği mekanlar o zaman yok. Bu yaşta benimle arkadaş olmuş. Buraya 10 kişiyi koyun, ‘Onu bul, seni bırakacağız’ deyin, bulamam. Çünkü böyle bir kişiyi tanımıyorum. Bu gizli tanıklık ülkenin başına bela.” dedi.
Duruşma, bugün Bora Kaplan’ın savunmasıyla devam edecek.
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