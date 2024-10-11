Ayhan Bora Kaplan davasında istenen cezalar belli oldu

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanık hakkında açılan davada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.



Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen davanın duruşmasına sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

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Savcı, görüşünde “Ayhan” kod adlı sanık Bora Kaplan’ın suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi, sanık Fethi Koyuncu’nun ise suç örgütünün yöneticisi olduğunu belirterek, bu sanıkları örgütünün işlediği iddia edilen tüm suçlardan sorumlu tuttu.



Kaplan ve Koyuncu’nun kasten öldürme suçundan 1’er kez müebbet hapsini isteyen savcı, bu sanıklara ayrıca suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek, 7 kişiye yönelik kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 2 kişiye yönelik nitelikli yağma, eziyet, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suç üstlenme ve suçluyu kayırma suçlarından da 150 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

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İddianamede, suç örgütü yöneticisi olarak yer alan sanıklar Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş ve Kanber Keskin'in mevcut deliller ve tüm dosya kapsamı itibarıyla eylemlerinin silahlı suç örgütüne üye olma suçunu oluşturduğunu kaydeden savcı, bu sanıkların da arasında olduğu 33 kişinin silahlı suç örgütüne üye olma suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Bu sanıklardan bazılarının kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli yağma ve eziyet suçlarından da ayrıca hapsi talep edildi.



Savcı, 4 sanığın silahlı örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım suçundan 6 yıla kadar hapsini, 16 sanığın ise beraatını istedi.

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