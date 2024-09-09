Ayhan Bora Kaplan davasında sanık savunmaları sonrası ilk duruşma

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 14’üncü celse bugün görülüyor. Bugünkü dava müşteki beyanlarıyla başladı. Davada Ayhan Bora Kaplan’ın tanık beyanlarına karşı savunma yapması bekleniyor.

Ayhan Bora Kaplan davasında sanık savunmaları sonrası ilk duruşma

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında sanıkların savunmaları sonrasında ilk duruşma bugün görülüyor.

31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 14’üncü celsesi Sincan Cezaevi Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda gerçekleştiriliyor.

Duruşma müşteki beyanlarıyla başladı.

Müşteki beyanları sonrasında tanıklar dinlendi.

Sonrasında ise sanıklara söz hakkı verildi. Sanıklardan bazıları söz hakkını kullandı, bazıları daha önceki sözlerini tekrarladı.

Ayhan Bora Kaplan henüz savunmasını yapmadı. Kaplan’ın bugün içinde savunma yapması bekleniyor.

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