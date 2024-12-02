Ayhan Bora Kaplan davasında sona doğru: “Diş sökme iddiası kurgu”
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında sona gelindi. Davanın sanıkları ve sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamladı. Son savunmayı Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı yaptı. Kaplan’ın avukatı örgüt suçunun düşürülmesini istedi, müşteki Erkan Doğan’ın dişlerinin söküldüğü iddiasının kurgu olduğunu savundu. Mahkeme heyeti sanıkların ek süre talebini reddetti. Duruşmaya yarın devam edilecek.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.
Mütalaaya karşı sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edilen duruşmada söz alan tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı Tarık Teoman, Bora Kaplan’ın örgüt yöneticisi olmadığını ve Türk Ceza Kanunu’na göre dosyada iddia edildiği gibi bir örgütün bulunmadığını savundu.
“ÖRGÜT SUÇU DÜŞÜRÜLSÜN” TALEBİ
Müvekkili hakkında iddianamede ve mütalaada yer alan örgüt suçunun düşürülmesini isteyen Teoman, Kaplan’ın sadece kendi kurduğu mekanları işlettiğini ve kimsenin mekanına çökmediğini iddia etti.
Avukat Teoman, Mahfuz Tatar cinayeti ve Semih Arslan’ın ölümüyle ilgili Kaplan’ın üzerine atılı suçların, FETÖ firarisi Ahmet Dönmez’in iddiaları üzerine hazırlandığını öne sürdü.
“DİŞ SÖKME İDDİASI KURGU”
Müşteki Erkan Doğan’ın dişlerinin söküldüğü iddiasının bir kurgudan ibaret olduğunu ileri süren avukat, Kaplan’ın üzerine atılı suçları işlemediğini savunarak, müvekkilinin beraatini talep etti.
EK SÜRE TALEPLERİNE RET
Mahkeme Başkanı, esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıkların ve avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirtti.
Mahkeme heyeti, sanıklar Yusuf İzzet Savaş ve Burak Kapucu’nun avukatlarının ek süre taleplerini, bu aşamada yargılamayı uzatmaya dönük olduğu gerekçesiyle reddetti.
Duruşmaya yarın devam edilecek.
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