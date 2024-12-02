Ayhan Bora Kaplan davasında sona doğru: “Diş sökme iddiası kurgu”

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.



Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.



Mütalaaya karşı sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edilen duruşmada söz alan tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı Tarık Teoman, Bora Kaplan’ın örgüt yöneticisi olmadığını ve Türk Ceza Kanunu’na göre dosyada iddia edildiği gibi bir örgütün bulunmadığını savundu.

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“ÖRGÜT SUÇU DÜŞÜRÜLSÜN” TALEBİ



Müvekkili hakkında iddianamede ve mütalaada yer alan örgüt suçunun düşürülmesini isteyen Teoman, Kaplan’ın sadece kendi kurduğu mekanları işlettiğini ve kimsenin mekanına çökmediğini iddia etti.



Avukat Teoman, Mahfuz Tatar cinayeti ve Semih Arslan’ın ölümüyle ilgili Kaplan’ın üzerine atılı suçların, FETÖ firarisi Ahmet Dönmez’in iddiaları üzerine hazırlandığını öne sürdü.



“DİŞ SÖKME İDDİASI KURGU”



Müşteki Erkan Doğan’ın dişlerinin söküldüğü iddiasının bir kurgudan ibaret olduğunu ileri süren avukat, Kaplan’ın üzerine atılı suçları işlemediğini savunarak, müvekkilinin beraatini talep etti.

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