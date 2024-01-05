Ayhan Bora Kaplan iddinamesi hazır

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyonda 28'i tutuklu 61 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, 5 şüpheli silahlı suç örgütü yönetmek suçundan yargılanacak.
İddianamede 51 şüpheli ise hakkında silahlı suç örgütüne üye olmakla suçlanıyor.
3 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.
Şüpheliler hakkında ayrıca silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suç üstlenme suçları da var.
1 şüpheli ise kasten yaralama suçuyla yargılanacak.
26 şüpheli hakkında ise ek kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği bildirildi.
KAMU GÖREVLİLERİNE SORUŞTURMA
Aralarında polislerin de olduğu bazı kamu görevlileri hakkında da rüşvet ve görevi kötüye kullanma ile mal varlığı aklama suçlarından soruşturma açıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
YURTDIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan geçen eylül ayında yüklü miktarda para ile yurtdışına kaçmaya çalışırken, Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.
Örgüte yönelik farklı illerde yürütülen operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 28'i tutuklanmıştı.
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