Ayhan Bora Kaplan iddinamesi hazır

Şüpheliler hakkında ayrıca silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suç üstlenme suçları da var.



1 şüpheli ise kasten yaralama suçuyla yargılanacak.



26 şüpheli hakkında ise ek kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği bildirildi.

KAMU GÖREVLİLERİNE SORUŞTURMA

Aralarında polislerin de olduğu bazı kamu görevlileri hakkında da rüşvet ve görevi kötüye kullanma ile mal varlığı aklama suçlarından soruşturma açıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.