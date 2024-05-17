Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Gizli tanık Serdar Sertçelik'in kaçmasına kim yardım etti?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması, firari gizli tanığın iddialarıyla gündemin ilk sırasında. Soruşturmada yeni gelişmeler var. Gizli tanık tarafından "hükümete kumpas kurmakla suçlanan" ve gözaltına alınan polis müdürlerinden, Ankara organize şube müdürü Kerem Gökay Öner, serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Öner'in "Yurt dışına çıkışı da" yasaklandı. "Bazı siyasilerin ismini vererek soruşturmaya dahil etmem istendi" diyen Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçmasıyla ilgili de 4 kişi daha gözaltına alındı. Zanılların üçü sivil biri ise polis.

Toplamda 7 şüphelinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, şüphelilere ait dijital materyal incelemesi devam ediyor. Şüphelilerle ilgili Masak raporu da hazırlandı.



Emniyet görevlileri hakkındaki soruşturma "devletin güvenilğine ve anayasal düzene karşı suç için anlaşma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması”, “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs”, “suçluyu kayırma” ve gizliliğin ihlali” suçlarından yürütüyor.



Tartışmaların odağındaki gizli tanık elektronik kelepçe takılarak serbest bırakılmış ardından da yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Sertçelik'in kaçmasını kimler sağladı ya da göz yumdu soruşturmada bu sorulara yanıt aranıyor.



Açığa alınan polislerle ilgili idari soruşturma da sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaya ilişkin müfettiş görevlendirdiğini açıklamıştı. Müfettişlerin incelemesi devam ediyor.

