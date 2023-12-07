Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir tutuklama daha

Ankara polisi, 2016 ve 2023 yılları arasında faaliyet gösteren Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürüyor.



Bu kapsamda, örgüt kontrolündeki eğlence mekanlarında vatandaşlar üzerinde baskı ve korku oluşturan kişilerden sorumlu olan, örgüt üyelerine suç eylemleri ile ilgili talimat veren ve örgütün işlediği suçları gizlemeye yönelik eylemde bulunan firari örgüt yöneticisi Kanber Keskin, 4 Aralık günü yakalanarak gözaltına alındı.



Yapılan adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Keskin, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme olmak üzere 3 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bu tutuklamayla birlikte, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bugüne kadar tutuklanan şüpheli sayısı 31’e yükseldi.

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