Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 3 polis adliyeye sevk edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmanın firari sanığı Serdar Sertçelik’in iddiaları üzerine gözaltına alınanlar arasında yer alan 3 polis adliyeye sevk edildi. Emniyet mensupları, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veriyor.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 3 polis adliyeye sevk edildi

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü, Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik’in iddiaları üzerine, suç işlemek için anlaşmak, adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma ve suçluyu kayırma suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

7 soruda Ayhan Bora Kaplan soruşturması

7 soruda Ayhan Bora Kaplan soruşturması

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Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 7 şüpheliden 3’ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FİRARİ SANIĞIN İDDİALARI ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDILAR

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik açılan davanın firari sanığı Serdar Sertçelik’in iddiaları üzerine gözaltına alınan 3 emniyet görevlisi, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi’ne getirildi.

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SAVCIYA İFADE VERİYORLAR

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyede soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veriyor.

Diğer şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemlerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sürdüğü, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Uzmanlar yorumladı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanığın "kumpas" iddiası

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