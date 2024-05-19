Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheliye tutuklama istemi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2’si emniyet müdürü, 1’i komiser 7 kişi hakkında tutuklama istendi. Şüpheliler, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkacak.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheliye tutuklama istemi

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınan 7 şüpheli Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik’in iddiaları üzerine, suç işlemek için anlaşmak, adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma ve suçluyu kayırma suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

7 soruda Ayhan Bora Kaplan soruşturması

7 soruda Ayhan Bora Kaplan soruşturması

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Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 7 şüpheliden 3’ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik açılan davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine gözaltına alınan 3 emniyet görevlisi, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce ifade alma işlemleri tamamlanan kalan 4 şüpheli de Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadeleri alındı.

İfadeleri tamamlanan 7 şüphelinin tutuklanması istendi.

2'si emniyet müdürü, 1'i komiser 7 kişi tutuklama istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Gözaltındaki 1 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uzmanlar yorumladı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanığın "kumpas" iddiası

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