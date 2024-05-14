Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında görevden alınan polislerin evinde arama

Son dakika haberi! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.



Suç örgütüne yönelik açılan davada gizli tanık olarak yer alan Serdar Sertçelik’in, medyaya yansıyan ses kayıtlarıla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı.



Soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli üç polis müdürü açığa alındı.



Üç polis müdürünün evinde arama yapıldı.



Şüphelilerin evlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.



Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı.



Sertçelik’in yurtdışına kaçmasında ihmali bulunan kamu görevlilerine yönelik soruşturmaysa sürüyor.