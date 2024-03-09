Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne operasyon: 8 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Mart'ta Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün mali yapılanmasına yönelik operasyonla "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna karıştığı değerlendirilen 26 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden 3'ü adli makamlarca serbest bırakılırken, 12'si hakkında adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi. Açıklamada, 3 şüpheli hakkında ev hapsi cezası uygulandığı, 8 şüphelinin ise tutuklandığı öğrenildi.



Söz konusu soruşturma kapsamında ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunan örgüt yöneticisi 4 kişi hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama kararı verildi.



Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bugüne kadar 39 şüpheli tutuklandı.