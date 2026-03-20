Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni iddianame. İstenen cezalar belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik, aralarında elebaşı Kaplan'ın olduğu 6 sanık hakkında hazırladığı birleştirme talepli iddianame, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede örgüt elebaşı Ayhan Bora Kaplan ile birlikte ve Macaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Serdar Sertçelik de sanıklar arasında yer aldı.

NE İLE SUÇLANIYORLAR?

Sanıklar, "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "iftira" suçlarından yargılanıyor.

İddianamede soruşturmanın Serdar Sertçelik'e ait olduğu belirlenen telefonunu bir hukuk bürosuna bırakılmasıyla başladığı belirtildi.

Telefon incelemesinde örgüt üyelerine, hiyerarjik yapıya ve eylemlere ulaşıldı.

İddianamede, Kaplan'ın cezaevinden örgütü yönetmeye devam ettiği ve yeni suç eylemleri için talimat verdiği de yer aldı.

6 sanığın 160 yıla kadar hapsi isteniyor.