Ayhan Bora Kaplan’dan etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen sağ koluna: “Anneni öldürürüm!”

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin yargılama süreci sürüyor. Davada bugün yeni bir gelişme yaşandı. Davanın bir numaralı ismi Ayhan Bora Kaplan’ın, etkin pişmanlıktan yararlanmak için dilekçe veren ve sağ kolu olduğu belirtilen tutuklu sanık Fethi Koyuncu’yu cezaevinde “Anneni öldürürüm.” diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı. Söz konusu tehdide ilişkin tutanak, dava dosyasına girdi.

Ayhan Bora Kaplan’dan etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen sağ koluna: “Anneni öldürürüm!”
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 18’i tutuklu, 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından devam edildi.

Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’ndeki salonda görülen davanın 15’inci celsesinde sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

başkanı, soruşturma evresinde görevli olan emniyet personelleri hakkında devam eden dosyasına ilişkin iddianamenin ve duruşma zabıtlarının mahkemeye geldiğini belirtti.

“ANNENİ ÖLDÜRÜRÜM” DİYE TEHDİT ETTİ

Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Kaplan’ın pazartesi günü cezaevinde sağ kolu olduğu belirtilen sanıklardan Fethi Koyuncu’yu, “Anneni öldürürüm.” diye tehdit ettiğine dair jandarma tarafından tutulan tutanağın da mahkemeye ulaştığını belirtti.

Ayhan Bora Kaplan’dan etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen sağ koluna: “Anneni öldürürüm!” - 1 Ayhan Bora Kaplan, Esenboğa Havalimanı girişinde gözaltına alınmıştı

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEDİ

başkanı, önceki duruşmada sanık Fethi Koyuncu’nun etkin pişmanlıktan yararlanmak için mahkemeye dilekçe verdiğini söylemiş, Koyuncu ise “Karıştığım bir olay yok. Olsa yapacağım da yok.” cevabını vererek dilekçe vermediğini iddia etmişti.

“EZİYET EDEREK İFADEMİ ALDILAR”

Sanık Mahmut Gökhan Çanga, savunmasında üzerine atılı suçları işlemediğini iddia etti.

“Benim buraya girmeme neden olan şey bilirkişi raporudur. Gökhan Karaca adlı adam dizleriyle üzerime çökerek, enseme basarak ‘Anlat lan’ dedi.” ifadelerini kullanan Çanga, “Eziyet ederek ifade aldılar. Yarım saat dayak yedim ben.” şeklinde konuştu.

Sanık Çanga, ölümü dosyaya şüpheli olarak giren Semih Arslan hakkında ise “Ben evime davet ettim, adam da intihar etmiş. Evde Semih Arslan esaret altında diyorlar, masanın üzerinde makas var, evin her yerinde Semih’in parmak izi var. Esaret altında olan birisinin parmak izinin mutfakta ne işi var? Ben tahliyemi talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“ADIM HİÇBİR YERDE GEÇMİYOR”

Sanık Hasan Can Saraçoğlu, 12 aydır örgüt üyeliği suçundan tutuklu olduğunu belirterek, “2019 yılında basit bir vale olarak işe başladım. Kendi cebimden sigortamı yaptırdım. İşe otobüsle gidip geliyordum. Ben de valelik yapmaktan memnun değildim. Dış görünüşüm ve dövmelerimden dolayı iş bulamadım. Adım hiçbir yerde geçmiyor, suçsuzum. Tahliyemi talep ediyorum.” dedi.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından mahkeme başkanı, duruşmayı yarın devam etmek üzere erteledi.

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