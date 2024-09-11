Ayhan Bora Kaplan’dan etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen sağ koluna: “Anneni öldürürüm!”

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEDİ



Mahkeme başkanı, önceki duruşmada sanık Fethi Koyuncu’nun etkin pişmanlıktan yararlanmak için mahkemeye dilekçe verdiğini söylemiş, Koyuncu ise “Karıştığım bir olay yok. Olsa yapacağım da yok.” cevabını vererek dilekçe vermediğini iddia etmişti.



“EZİYET EDEREK İFADEMİ ALDILAR”



Sanık Mahmut Gökhan Çanga, savunmasında üzerine atılı suçları işlemediğini iddia etti.



“Benim buraya girmeme neden olan şey bilirkişi raporudur. Gökhan Karaca adlı adam dizleriyle üzerime çökerek, enseme basarak ‘Anlat lan’ dedi.” ifadelerini kullanan Çanga, “Eziyet ederek ifade aldılar. Yarım saat dayak yedim ben.” şeklinde konuştu.



Sanık Çanga, ölümü dosyaya şüpheli olarak giren Semih Arslan hakkında ise “Ben evime davet ettim, adam da intihar etmiş. Evde Semih Arslan esaret altında diyorlar, masanın üzerinde makas var, evin her yerinde Semih’in parmak izi var. Esaret altında olan birisinin parmak izinin mutfakta ne işi var? Ben tahliyemi talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.



“ADIM HİÇBİR YERDE GEÇMİYOR”



Sanık Hasan Can Saraçoğlu, 12 aydır örgüt üyeliği suçundan tutuklu olduğunu belirterek, “2019 yılında basit bir vale olarak işe başladım. Kendi cebimden sigortamı yaptırdım. İşe otobüsle gidip geliyordum. Ben de valelik yapmaktan memnun değildim. Dış görünüşüm ve dövmelerimden dolayı iş bulamadım. Adım hiçbir yerde geçmiyor, suçsuzum. Tahliyemi talep ediyorum.” dedi.



Sanık ve avukat beyanlarının ardından mahkeme başkanı, duruşmayı yarın devam etmek üzere erteledi.