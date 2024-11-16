Ayhan Ogan kimdir? Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ayhan Ogan, 10 Eylül 1966 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanıdır. Eğitim hayatına Kayseri’de başladı.

Hacı Ali Karamercan İlköğretim Okulu’nda ilkokul, Kadı Burhanettin Ortaokulu’nda ortaokul ve Kayseri Endüstri Meslek Lisesi’nde lise eğitimini tamamladı.



1983 yılında üniversite eğitimi için İstanbul’a taşınan Ogan, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde okumaya başladı. Ancak dönemin zorlu koşulları nedeniyle ikinci sınıfta eğitimine ara vererek iş dünyasına atıldı.



Ayhan Ogan, iş hayatında çeşitli şirketlerde kurucu ve yönetici olarak görev aldıktan sonra, 2010 yılında ticaret hayatından çekilerek sivil toplum çalışmalarına yöneldi. 2008 yılında "Ortak Akıl Hareketi"ni kurarak sivil toplum alanında önemli bir adım attı.



2006-2012 yılları arasında Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Genel Sekreterliği görevini yürüttü ve 2010’da Türkiye genelinden 498 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle “Sivil Dayanışma Platformu”nu kurdu. Bu platformun başkanlığını sürdürmektedir.



2011 yılında "Yeni Anayasa Platformu"nu kurarak anayasa, demokratikleşme ve uluslararası ilişkiler konularında saha çalışmaları gerçekleştirdi. 2012 yılında AK Parti tarafından kurulan Akil İnsanlar heyetinde Doğu Anadolu Grubu’nun sekreterliği görevini üstlendi.



Üniversite eğitimine ara vermiş olmasına rağmen, 1986 yılında çıkarılan af yasasıyla Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinde eğitimine devam etti.



İyi düzeyde Rusça bilen Ayhan Ogan, evli ve üç çocuk babasıdır.

