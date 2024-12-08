Ayı saldırısına uğrayan eski muhtardan acı haber

Sivas'ın Zara ilçesinde domuz avına çıkan ve ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan eski muhtar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ayı saldırısına uğrayan eski muhtardan acı haber

Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi gören Mahmut Alkaya (47) yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Alkaya'nın cenazesinin, işlemlerinin ardından Zara ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Ayı saldırısına uğrayan eski muhtardan acı haber - 1

İlçeye bağlı Karaçayır köyü eski muhtarı Alkaya, dün bir arkadaşı ile köy yakınlarında çıktığı domuz avı sırasında ayı saldırısına uğrayarak ağır yaralanmış ve ambulans helikopterle Sivas'a getirilmişti.

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