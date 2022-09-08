Ayı saldırısına uğrayan ve yaralanan çobanı köpekler kurtardı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayı saldırısında yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı. Yaralanan çoban, köpeklerin sayesinde ölümden döndü.

Haberler - İHA 08.09.2022 - 06:14

Ayı saldırısına uğrayan ve yaralanan çobanı köpekler kurtardı

Yiğitler köyü yaylasında hayvan otlatan 42 yaşındaki Deniz Arka, aniden karşısına çıkan ayının saldırısı sonucu yaralandı. Saldırıda, Arka'nın bir kolu kırıldı ve karın bölgesinde çeşitli yaralar oluştu.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla Karlıova Devlet Hastanesine getirilen Arka, yapılan ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ayı saldırısına uğrayan ve yaralanan çobanı köpekler kurtardı - 1

KÖPEKLER KURTARDI

Arka, köylerinin ormanlık alanda olduğunu ve sürekli ayı saldırılarına maruz kaldıklarını belirterek, "Hayvanları otlatıyordum, aniden ayı bana saldırdı. Köpekler geldi, ayı kaçtı. Bu şekilde kurtuldum. Ayılara bir çözüm bulunmasını istiyorum. Sürekli insanlara saldırıyorlar. Bugün köpekler gelmeseydi, ölebilirdim. Çok şükür yaralı kurtuldum" dedi.

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