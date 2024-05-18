Ayı saldırısında yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hayvan otlatırken ayı saldırısına uğrayan İdris Çelik, yaralandı. Çelik'in hayati tehlikesinin olmadı öğrenildi.

Ayı saldırısında yaralandı

Şemdinli ilçesine bağlı Tütünlü köyünün kırsal kesiminde hayvan otlatan İdris Çelik'e ayı saldırdı.

Bu sırada havlayan köpeklerin seslerini duyan köylüler, olay yerine geldiklerinde Çelik'i yaralı halde buldu. Çağırılan AFAD ve UMKE ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çelik ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ayının pençe darbeleriyle göğüs, el ve bacaklarından yaralandığı öğrenilen Çelik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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