Ayıya çarpan araçtaki 6 kişi yaralandı

Bayburt'ta ayıya çarpan hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.



Bayburt-Erzurum kara yolu Gez köyü mevkisinde, gece saatlerinde Fırat Aslanhan'ın kullandığı 69 AAF plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan bozayıya çarptı.



Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi hafif yaralandı, ayı ise öldü.



Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Kaza nedeniyle kara yolunun Bayburt istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

