Ayıya çarpan araçtaki 6 kişi yaralandı

Bayburt'ta hafif ticari araç, aniden yola çıkan ayıya çarptı. Kazada araçtaki 6 kişi yaralandı.

Ayıya çarpan araçtaki 6 kişi yaralandı

Bayburt'ta ayıya çarpan hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Bayburt-Erzurum kara yolu Gez köyü mevkisinde, gece saatlerinde Fırat Aslanhan'ın kullandığı 69 AAF plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan bozayıya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi hafif yaralandı, ayı ise öldü.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Bayburt istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

Ayıya çarpan araçtaki 6 kişi yaralandı - 1

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