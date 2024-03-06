Aykut Enişte 2 oyuncuları kimler? (Aykut Enişte 2 konusu ve oyuncu kadrosu)

3 Aralık 2021 tarihinde vizyona giren Aykut Enişte 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz ve Nezaket Erden gibi isimlerin başrollerini paylaştığı filmin geniş bir oyuncu kadrosu bulunuyor.
AYKUT ENİŞTE 2 OYUNCULARI VE KARAKTERLER
Cem Gelinoğlu - Aykut Aslan
Melis Babadağ - Gülşah Atabeyoğlu Aslan
Hakan Yılmaz - Talat
Nezaket Erden - Selbi
Müfit Kayacan - Sadi Atabeyoğlu
Lale Başar - Şule Atabeyoğlu
Selen Domaç - Dilşah
Mekin Sezer - Mithat Atabeyoğlu
Ecrin Moğultay - Sude Atabeyoğlu
Ali Çelik - Komiser
Ali Uyandıran - Yaşlı amca
Güler Ökten - Muazzez
Ali İpin - Cevdet Hoca
FİLMİN KONUSU
Filmin senaryosunu Giray Altınok ve Muammer Tali'yle birlikte başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu kaleme aldı. Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara ve Kerim Ertekin yer alıyor.
Gülşah'la evlenmek için gün sayan Aykut, Atabeyoğlu Ailesi'nin hayırsız damadı ve müstakbel bacanağı Talat'ın ortaya çıkmasıyla kendini hiç istemediği bir maceranın ortasında buluyor.
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