Aykut Enişte 2 oyuncuları kimler? (Aykut Enişte 2 konusu ve oyuncu kadrosu)

3 Aralık 2021 tarihinde vizyona giren Aykut Enişte 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz ve Nezaket Erden gibi isimlerin başrollerini paylaştığı filmin geniş bir oyuncu kadrosu bulunuyor.

AYKUT ENİŞTE 2 OYUNCULARI VE KARAKTERLER



Cem Gelinoğlu - Aykut Aslan

Melis Babadağ - Gülşah Atabeyoğlu Aslan

Hakan Yılmaz - Talat

Nezaket Erden - Selbi

Müfit Kayacan - Sadi Atabeyoğlu

Lale Başar - Şule Atabeyoğlu

Selen Domaç - Dilşah

Mekin Sezer - Mithat Atabeyoğlu

Ecrin Moğultay - Sude Atabeyoğlu

Ali Çelik - Komiser

Ali Uyandıran - Yaşlı amca

Güler Ökten - Muazzez

Ali İpin - Cevdet Hoca

FİLMİN KONUSU



Filmin senaryosunu Giray Altınok ve Muammer Tali'yle birlikte başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu kaleme aldı. Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara ve Kerim Ertekin yer alıyor.



Gülşah'la evlenmek için gün sayan Aykut, Atabeyoğlu Ailesi'nin hayırsız damadı ve müstakbel bacanağı Talat'ın ortaya çıkmasıyla kendini hiç istemediği bir maceranın ortasında buluyor.