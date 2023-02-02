Aykut Erdoğdu CHP'ye geri döndü

Temmuz ayında partisinden istifa eden Aykut Erdoğdu, MYK kararıyla CHP'ye geri döndü.

Karar dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısında alındı.



Erdoğdu'nun partiye geri dönmesiyle CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 135'e yükseldi.

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ESKİ EŞİYLE YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞMESİ YAYINLANMIŞTI

İstanbul Milletvekili Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtları sosyal medyaya yansımıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında konuyla ilgili soruya, "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" yanıtını vermişti.