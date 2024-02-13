Aykut Erdoğdu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte CHP'nin Ümraniye adayı Aykut Erdoğdu'nun biyografisi

CHP'nin İstanbul ilçe adayları, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen programda tanıtıldı. Kadıköy, Bakırköy, Esenyurt, Avcılar ve Sarıyer başta olmak üzere 9 ilçede mevcut başkanlar aday gösterilmedi. İşte, CHP'nin Ümraniye adayı Aykut Erdoğdu'nun biyografisi...



AYKUT ERDOĞDU KİMDİR?



Aykut Erdoğdu 28 Ağustos 1972 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi.



İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamlamasının ardından 1993 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Carnegie Mellon Üniversitesi'nde "Kamu Politikaları ve Yönetimi" üzerine yaptı.



İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir. Uluslararası muhasebe ve denetim standartları, mali analiz, bilgisayarlı modelleme, finansal modelleme ve nicel çözümleme konularında uzmanlığı bulunmaktadır.



1995 yılında Hazine Müsteşarlığı stajyer hazine kontrolörlüğüne atandı. Bir süre sonra hazine başkontrolörlüğüne getirildi. 2004 yılında ABD'de çalışmalarda bulundu. 2005 yılında ABD İç Denetçiler Enstitüsü’nden uluslararası geçerliliği olan Sertifikalı İç Denetçi ("Certified Internal Auditor") unvanı aldı. Ayrıca Hazine Müsteşarlığındaki görevi sırasında Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen çeşitli projelerin başdenetçisi olarak görev yaptı.



